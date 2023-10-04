Изгание из ЕП – это залог за суверенное мнение

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Лидер Партии европейских социалистов (в Европарламенте) заявил Роберту Фицо, что если Фицо не изменит свою позицию по войне на Украине, если откажется от поставки боеприпасов и оружия, он предложит выгнать Фицо и партию «Смер» из этой европейской группы в ЕП.
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