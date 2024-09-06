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Вспоминаем ключевых игроков рынка с Туманного Альбиона, которые дожили до наших дней

Вспоминаем ключевых игроков рынка с Туманного Альбиона, которые дожили до наших дней

﻿﻿Слово «британский автомобиль» вызывает в воображении сложные ассоциации. С одной стороны, британцы всегда умели делать стильные и дорогие автомобили, но с другой, многие из нас много раз слышали о мифах о капризах британских автомобилей, а некоторые даже сталкивались с ними лично.

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