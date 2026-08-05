Появились кадры, на которых запечатлены обломки якобы уничтоженной авиаударом США иранской баллистической ракеты средней дальности «Хейбар Шекан» и её транспортно-пусковой установки.
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Появились кадры, на которых запечатлены обломки якобы уничтоженной авиаударом США иранской баллистической ракеты средней дальности «Хейбар Шекан» и её транспортно-пусковой установки.
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