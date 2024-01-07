Глава РПЦ призвал не отвергать возвращающихся релокантов, если они раскаялись

Ксения Фотина

Согласна с Патриархом, но С УСЛОВИЕМ, что покаяние будет принимать, если не сам Патриарх, то Синод, как и отпущение такого греха, как предательство Отечества, сознательного нарушения Заповеди: - НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА ! У релокантов кумир один - МАМОНА зарубежного разлива. Это как раз те грехи с которыми и призвана бороться " Церковь воинствующая". Тем более, что народец далеко не тот, кто не ведает ( не ведал), что творит!