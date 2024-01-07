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Аргументы недели

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Свежие комментарии

  • лина каюмова (Хорошая)
    В девяностых видела такую картину:Подъехали на черных джипах,бритоголовые,в длинных кожаных пальто ...к какой церкви ...Глава РПЦ призвал...
  • Олег Тимофеев
    Пусть скинет новые коардинаты.Британский экспер...
  • Ксения Фотина
    Согласна с Патриархом, но С УСЛОВИЕМ, что покаяние будет принимать, если не сам Патриарх, то Синод, как и отпущение т...Глава РПЦ призвал...

Глава РПЦ призвал не отвергать возвращающихся релокантов, если они раскаялись

Глава РПЦ призвал не отвергать возвращающихся релокантов, если они раскаялись

Глава Русской Православной Церкви Кирилл призвал не отвергать возвращающихся в РФ релокантов, если те раскаялись.

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Комментарии
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Наталья Ленская
Наталья Ленская.Прощать предателей не стоит. Никто не может дать гарантию , что их раскаяние искреннее...
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5 час.
Ксения Фотина
Согласна с Патриархом, но С УСЛОВИЕМ, что покаяние будет принимать, если не сам Патриарх, то Синод, как и отпущение такого греха, как предательство Отечества, сознательного нарушения Заповеди: - НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА ! У релокантов кумир один - МАМОНА зарубежного разлива. Это как раз те грехи с которыми и призвана бороться &quot; Церковь воинствующая&quot;. Тем более, что народец далеко не тот, кто не ведает ( не ведал), что творит!
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4 час.
лина каюмова
В девяностых видела такую картину:Подъехали на черных джипах,бритоголовые,в длинных кожаных пальто ...к какой церкви не буду говорить,он красиво вошли в церковь,помолились,подошли к батюшке и видимо батюшка отпустил все грехи ,так же клином красиво вышли с ухмылками на лице.и видимо поехали дальше грешить.Такие люди никогда не осознают свою вину и они легко будут говорить то,чего от них хотят слышать.
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3 час.

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