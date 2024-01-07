Глава Русской Православной Церкви Кирилл призвал не отвергать возвращающихся в РФ релокантов, если те раскаялись.
Глава РПЦ призвал не отвергать возвращающихся релокантов, если они раскаялись
Комментарии
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Наталья Ленская
Наталья Ленская.Прощать предателей не стоит. Никто не может дать гарантию , что их раскаяние искреннее...
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5 час.
Ксения Фотина
Согласна с Патриархом, но С УСЛОВИЕМ, что покаяние будет принимать, если не сам Патриарх, то Синод, как и отпущение такого греха, как предательство Отечества, сознательного нарушения Заповеди: - НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА ! У релокантов кумир один - МАМОНА зарубежного разлива. Это как раз те грехи с которыми и призвана бороться " Церковь воинствующая". Тем более, что народец далеко не тот, кто не ведает ( не ведал), что творит!
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4 час.
лина каюмова
В девяностых видела такую картину:Подъехали на черных джипах,бритоголовые,в длинных кожаных пальто ...к какой церкви не буду говорить,он красиво вошли в церковь,помолились,подошли к батюшке и видимо батюшка отпустил все грехи ,так же клином красиво вышли с ухмылками на лице.и видимо поехали дальше грешить.Такие люди никогда не осознают свою вину и они легко будут говорить то,чего от них хотят слышать.
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3 час.
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