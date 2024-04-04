Собянин: Проект «Активный гражданин» собрал 250 миллионов мнений

Портал также помог реализовать проекты благоустройства 3 тыс. дворовых территорий Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, на портале «Активный гражданин» набралось более 250 миллионов отзывов.
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