Лучше всего разговаривать друг с другом только правильными фразами. Они укрепляют близость и создают трамплин для жизни в любви и гармонии.
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