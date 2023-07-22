Ванилла SU

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Подобрать правильные слова — одно из самых сложных занятий, особенно, когда с партнером вас связывают семейные отношения.

Подобрать правильные слова — одно из самых сложных занятий, особенно, когда с партнером вас связывают семейные отношения.

﻿﻿Лучше всего разговаривать друг с другом только правильными фразами. Они укрепляют близость и создают трамплин для жизни в любви и гармонии.

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