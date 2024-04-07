Во время ДТП в Москве водителя выбросило из автомобиля

ЧП произошло на Новослободской улице.На новослободской улице в Москве столкнулись несколько автомобилей, во время ДТП из одной машины выбросило водителя, сообщает тг-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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