Первенство России по фехтованию на саблях завершилось в Саратове

Итоги всероссийского турнира на призы олимпийских чемпионов Саратовской области в командном первенстве среди саблисток до 15 лет подвели 25 ноября в Саратове, информирует пресс-служба Федерации фехтования России.
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