«Будет прохладнее, чем в выходные дни»: Колесов рассказал о погоде в понедельник

Максимальная температура поднимется до плюс 22-24 градусов Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в атмосфере сейчас сложные преобразования, так как один антициклон над Финляндией пополняет другой основной над ЕТР.
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