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Квартира Зеленского в Крыму пользуется высоким спросом на торгах

Квартира Зеленского в Крыму пользуется высоким спросом на торгах

Квартира Зеленского в Крыму, которую национализировали и выставили на продажу, пользуется самым большим спросом на торгах, заявил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов 21 октября в своем Telegram-канале.

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