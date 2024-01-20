Экс-губернатор штата Арканзас поддержал Хейли на выборах в США

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, который в январе отказался от дальнейшего участия в выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии, поддержал в субботу бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии