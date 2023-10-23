На трассе «Скандинавия» перекроют движение 23 октября

В понедельник, 23 октября, с 11 до 16 часов на участке дороги «Скандинавия» будет временно закрыто движение из-за проведения дорожных работ, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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