Макрон пообещал назначить нового премьера в ближайшие дни, но имени не назвал

Французский президент Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к нации, что было ожидаемо после того, как Национальное собрание Франции проголосовало за отставку правительства премьер-министра Мишеля Барнье.
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