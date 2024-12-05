Политика как он...
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Политика как она есть

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Макрон пообещал назначить нового премьера в ближайшие дни, но имени не назвал

Макрон пообещал назначить нового премьера в ближайшие дни, но имени не назвал

Французский президент Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением к нации, что было ожидаемо после того, как Национальное собрание Франции проголосовало за отставку правительства премьер-министра Мишеля Барнье.

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