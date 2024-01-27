Вице-губернатор Техаса Патрик призвал Байдена «уйти с дороги». Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся штату

Вице-губернатор Техаса Патрик пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса СюжетПрезидентские выборы в США Фото: Go Nakamura / Reuters Техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента США Джо Байдена «уйти с дороги».
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