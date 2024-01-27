Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вице-губернатор Техаса Патрик призвал Байдена «уйти с дороги». Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся штату

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Лев Добрый
Безумству храбрых - поём мы песню!😱😜👍👈
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