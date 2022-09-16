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Эрдоган захотел получить от России существенную скидку на газ

Эрдоган захотел получить от России существенную скидку на газ

Реджеп Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Одной из главных тем разговора между президентами может стать скидка на газ для Турции в размере 25 процентов, а также частичная оплата за российские товары в лирах.

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