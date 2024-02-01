Крымские отели вышли в финал престижной премии в индустрии гостеприимства Russian Hospitality Awards 2023

Десятый юбилейный конкурс Russian Hospitality Awards 2023, собравший максимальное число претендентов в 25 номинациях за все годы существования проекта, объявил финалистов престижной премии в индустрии гостеприимства.
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