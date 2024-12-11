Абхазия без денег России продержалась месяц: Теперь предстоит делать тяжёлый выбор

Абхазия без денег России продержалась месяц. Власти сейчас перед тяжёлым выбором – заплатить бюджетникам или за электричество?Долгое время Абхазия жила по простой и понятной модели: Москва даёт деньги, а абхазы красиво говорят о "дружбе" и "союзе".
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