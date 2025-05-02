Срочно! Что творится в Новороссийске: жителей и гостей города попросили пройти в убежище

В случае активации системы оповещения «Внимание всем» жителям, проживающим в непосредственной близости к береговой линии, настоятельно рекомендуется: Найдите убежище в комнате, окна которой обращены в сторону от моря, либо в помещении без окон, имеющем прочные стены (например, коридор, ванная комната, туалет или кладовка).