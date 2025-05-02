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Срочно! Что творится в Новороссийске: жителей и гостей города попросили пройти в убежище

Срочно! Что творится в Новороссийске: жителей и гостей города попросили пройти в убежище

В случае активации системы оповещения «Внимание всем» жителям, проживающим в непосредственной близости к береговой линии, настоятельно рекомендуется: Найдите убежище в комнате, окна которой обращены в сторону от моря, либо в помещении без окон, имеющем прочные стены (например, коридор, ванная комната, туалет или кладовка).

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Комментарии
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Olga Chuhutina
Нормально. Зато у нас  будет перемирие.
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14 час.
ВС
Валерьян Смогловский
А. Где. План. Б?????? 🦝🦝🦝
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11 час.
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