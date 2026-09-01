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Аргументы и Факты

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В районе Щукино появится еще один дом по программе реновации

В районе Щукино появится еще один дом по программе реновации

На Живописной улице (вл. 34, корп. 1) появится многоквартирный дом по программе реновации. Данный проект уже согласован, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.

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