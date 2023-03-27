Экс-директора «Тамбова» Коновалова и Худяков похитили более 4 млн рублей бюджетных субсидий от минспорта региона. Их будут судить за мошенничество и растрату

Экс-руководителей «Тамбова» будут судить за мошенничество и растрату. Следственное управление СК России по Тамбовской области завершило расследование уголовного дела о хищении средств бывшими генеральным и спортивным директорами «Тамбова» Ольгой Коноваловой и Павлом Худяковым.
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