Какая пища является самой худшей для здоровья сердца Сергеева ТатьянаПо данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию среди причин смертности глобально.
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