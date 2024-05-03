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Какая пища является самой худшей для здоровья сердца

Какая пища является самой худшей для здоровья сердца Сергеева ТатьянаПо данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию среди причин смертности глобально.

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