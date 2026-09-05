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Калужские новости

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В Малоярославецком округе открыли новые корпуса лагеря «Дружба»

В Малоярославецком округе открыли новые корпуса лагеря «Дружба»

Лагерь «Дружба» получил четыре новых корпуса на 200 мест, медпункт, летнюю эстраду, обновлённую столовую и благоустроенную территорию.

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