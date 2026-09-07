28-летняя Татьяна Денисова переназначена на посту министра молодежной политики Омской области. Эту должность она занимает с прошлого года.
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