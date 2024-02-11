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Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

Бывший командир роты украинского нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Евгений Дикий потребовал наказать жителей села Космач в Ивано-Франковской области Украины, которые выступают против принудительной мобилизации.

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Игорь Петров
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