Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

Бывший командир роты украинского нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Евгений Дикий потребовал наказать жителей села Космач в Ивано-Франковской области Украины, которые выступают против принудительной мобилизации.
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