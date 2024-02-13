Бастрыкин затребовал доклад об избиении девочки с ОВЗ учителем в Новоуральске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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