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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракт Бена Симмонса с «Сакраменто» не является гарантированным

Стали известны новые детали контракта Бена Симмонса с « Сакраменто ». Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано на один год и 3,5 млн долларов, однако, по информации инсайдера Майкла Скотто, эта сумма не является полностью гарантированной.

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