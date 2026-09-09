Контракт Бена Симмонса с «Сакраменто» не является гарантированным

Стали известны новые детали контракта Бена Симмонса с « Сакраменто ». Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано на один год и 3,5 млн долларов, однако, по информации инсайдера Майкла Скотто, эта сумма не является полностью гарантированной.