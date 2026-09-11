Происшествия
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Происшествия

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В Якутии перед судом предстанет мужчина, задержанный транспортными полицейскими в аэропорту с наркотиками и сильнодействующим веществом, замаскированным под конфеты

В Якутии перед судом предстанет мужчина, задержанный транспортными полицейскими в аэропорту с наркотиками и сильнодействующим веществом, замаскированным под конфеты

Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее судимого жителя посёлка Белая Гора, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта.

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