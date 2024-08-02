Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный автомобильный гороскоп за 5 - 11 августа

Пожалуй, можно сказать, что для вас автомобильная неделя ожидается более чем неплохой. Особенно если вы сможете держать себя в руках и не раздражаться из-за всевозможных пустяков типа неадекватного поведения других водителей и пешеходов или стояния в пробках.