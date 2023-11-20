Аптеки отказываются от продажи: Психотропных препаратов на прилавках становится всё меньше

На прилавках уменьшается количество психотропных препаратов - аптеки отказываются от их реализации.Согласно данным онлайн-агрегаторов аптек, передаёт РБК, в отечественных аптеках сокращается количество сильнодействующих психотропных препаратов.
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