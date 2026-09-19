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Суды за квартиру, болезнь отца и слухи о романе: как живет 19-летняя дочь Юлии Началовой

Суды за квартиру, болезнь отца и слухи о романе: как живет 19-летняя дочь Юлии Началовой

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, 19-летняя Вера, с двенадцати лет находится под пристальным вниманием публики.

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