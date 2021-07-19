Пустовойтова о том, что Карасев не встает на колено: «Если он к этому так относится, его надо не осуждать, а уважать»

Арбитр Анастасия Пустовойтова высказалась о коллеге Сергее Карасеве. — Как вы понимаете, почему после 1/8 финала [Евро-2020] Сергей больше не работал в поле? — Сложный вопрос.
Популярные статьи
- Игорь Кобзарь: «Даже при счете 20:16 в пользу США в четвертой партии верили, что сможем догнать и победить»
- Виталий Минаков выдвигается в депутаты Госдумы: «Этот бой под названием выборы я тоже планирую выиграть»
- «Самая большая награда – любовь и уважение соотечественников». Космонавты МКС обратились к российским олимпийцам
Свежие комментарии