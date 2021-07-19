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Пустовойтова о том, что Карасев не встает на колено: «Если он к этому так относится, его надо не осуждать, а уважать»

Арбитр Анастасия Пустовойтова высказалась о коллеге Сергее Карасеве. — Как вы понимаете, почему после 1/8 финала [Евро-2020] Сергей больше не работал в поле? — Сложный вопрос.

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