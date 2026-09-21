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В App Store появилось новое партизанское приложение «Сберинвестиций»

В App Store появилось партизанское приложение «Сберинвестиций». Оно называется «Сияние», разработчиком указана Мария Григорян.

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