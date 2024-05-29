Джокович о вылете Надаля в первом круге "Ролан Гаррос": не повезло с жеребьевкой

Первая ракетка мира Новак Джокович после вылета Рафаэля Надаля от представителя Германии Александра Зверева в первом круге "Ролан Гаррос" заявил, что испанцу не повезло с жеребьевкой, передает пресс-служба ATP.
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