СК: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства Спецслужбы «недружественного государства» спланировали и организовали теракт в «Крокус Сити Холле», их главной целью было дестабилизировать обстановку в России.
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