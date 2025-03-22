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СК: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства

СК: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства Спецслужбы «недружественного государства» спланировали и организовали теракт в «Крокус Сити Холле», их главной целью было дестабилизировать обстановку в России.

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