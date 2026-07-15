Змеиный курган Огайо: послание, обращенное к небу

Когда я впервые увидела снимки этого места, сделанные с воздуха, меня не покидало странное ощущение. Казалось, будто сама земля здесь изогнулась, пытаясь то ли заговорить, то ли навеки застыть в немом крике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии