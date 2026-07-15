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Энциклопедия географа

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Змеиный курган Огайо: послание, обращенное к небу

Змеиный курган Огайо: послание, обращенное к небу

Когда я впервые увидела снимки этого места, сделанные с воздуха, меня не покидало странное ощущение. Казалось, будто сама земля здесь изогнулась, пытаясь то ли заговорить, то ли навеки застыть в немом крике.

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