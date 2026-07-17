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Мы соседи по планете

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От Меркьюри до Def Leppard: 20+ рок-звезд и бунтарей прошлого в коротких шортах

От Меркьюри до Def Leppard: 20+ рок-звезд и бунтарей прошлого в коротких шортах

Мужские шорты были на пике моды много лет — с конца бунтарских 60-х и до диких 80-х. Возможно сейчас эти короткие, обтягивающие гениталии и зад штаны могут вызывать недоумение, а раньше их носили все кому не лень.

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