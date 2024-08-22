КУРСКИЙ ИЗЛОМ Слишком много противоречивых мнений в Сети. Одно можно сказать определенно:в прорыв на Курск брошено не 11 тысяч укро.
КУРСКИЙ ИЗЛОМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
КУРСКИЙ ИЗЛОМ Слишком много противоречивых мнений в Сети. Одно можно сказать определенно:в прорыв на Курск брошено не 11 тысяч укро.
Свежие комментарии