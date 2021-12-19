Чем опасен прессинг российского оружейника Лобаева

Авторы Telegram-канала WarGonzo поделились мнением относительно скандала вокруг оружейника Лобаева. «То, что в отношении Лобаева после шума, поднятого в телеграме, власти смягчили административный прессинг — само по себе, конечно, замечательно.
Авторы Telegram-канала WarGonzo поделились мнением относительно скандала вокруг оружейника Лобаева. «То, что в отношении Лобаева после шума, поднятого в телеграме, власти смягчили административный прессинг — само по себе, конечно, замечательно.
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