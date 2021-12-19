Русская весна

114 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Генсек НАТО ответ...
  • евгений антонов
    А кто ее пустил в Россию? - Тоже на нары.«Это страшно и не...
  • Андрей Стахов
    Да ладно, у меня крышак щас съедет - после всех ее вые.онов она в Россию приехала? И еще где-то живет? И еще жалуется...«Это страшно и не...

Чем опасен прессинг российского оружейника Лобаева

Чем опасен прессинг российского оружейника Лобаева

Авторы Telegram-канала WarGonzo поделились мнением относительно скандала вокруг оружейника Лобаева. «То, что в отношении Лобаева после шума, поднятого в телеграме, власти смягчили административный прессинг — само по себе, конечно, замечательно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх