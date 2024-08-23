В Смоленске подрядчики не хотят ремонтировать крыши

Стоимость работ - более 47 миллионов рублей В областном центре ООО “Городская управляющая компания” (ГУК) все же решила привести к нормальному виду и качеству крыши нескольких смоленских многоквартирных домов.
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