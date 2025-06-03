Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Генерал Гурулёв устроил разбор полётов после терактов ВСУ: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего"

Генерал Гурулёв устроил разбор полётов после терактов ВСУ: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего"

Царьград Фото: Царьград Генерал Гурулёв устроил разбор полётов в прямом эфире после терактов ВСУ на территории России: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего".

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