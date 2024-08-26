Medical Insider

71 подписчик

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Что общего между старением и болезнями? Всё больше исследований указывают на то, что причина кроется в нарушенном обмене веществ

Старение — это естественный процесс, который происходит в организме каждого человека. В идеале старение должно приносить радость и удовольствие от жизни, но у него есть и тёмная сторона, связанная с различными заболеваниями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх