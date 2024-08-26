Что общего между старением и болезнями? Всё больше исследований указывают на то, что причина кроется в нарушенном обмене веществ

Старение — это естественный процесс, который происходит в организме каждого человека. В идеале старение должно приносить радость и удовольствие от жизни, но у него есть и тёмная сторона, связанная с различными заболеваниями.
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