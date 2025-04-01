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Детский омбудсмен напомнил о важности ранней диагностики РАС

Детский омбудсмен напомнил о важности ранней диагностики РАС

Расстройства аутистического спектра часто встречаются в структуре детской инвалидности. Благодаря раннему выявлению и эффективной терапии такие дети могут жить полноценно: ходить в школу, учиться в колледже и работать на предприятиях.

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