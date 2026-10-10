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В России разрабатывают дрон-перехватчик, способный сбивать до 20 БПЛА за вылет

В России разрабатывают дрон-перехватчик, способный сбивать до 20 БПЛА за вылет

Генеральный директор компании «ДОФА-Тек» Марат Дрофа заявил, что многоразовый реактивный перехватчик ДФ‑3 «Гадюка» сможет уничтожать до 20 беспилотников за один вылет.

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