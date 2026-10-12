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Царьград

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На Кубани за сутки нашли тела двух утонувших мужчин

На Кубани за сутки нашли тела двух утонувших мужчин

Тела мужчин 1954 и 1965 годов рождения обнаружены 11 октября в реках Меклета в Белоглинском районе и Кирпили в Кореновском районе Кубани.

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