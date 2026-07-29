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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виноградов заработает 30 млн рублей в «Торпедо» в сезоне-2026/27, 35 млн – в 2027/28 («СЭ»)

Зарплата нападающего «Торпедо» Егора Виноградова  в следующем сезоне составит 30 миллионов рублей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сезоне-2027/28 игрок получит 35 миллионов рублей.

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