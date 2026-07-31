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Спички - не игрушка

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"Переломный момент" Украины опровергается объективной военной реальностью

"Переломный момент" Украины опровергается объективной военной реальностью

  Западные СМИ опасно преувеличивают фронтовые перспективы Украины, затушевывая при этом мрачную реальность, пишет американское издание Responsible Statecraft.

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