"Переломный момент" Украины опровергается объективной военной реальностью

Западные СМИ опасно преувеличивают фронтовые перспективы Украины, затушевывая при этом мрачную реальность, пишет американское издание Responsible Statecraft.
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