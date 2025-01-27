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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о проведении класико за пределами Испании: «Мы ничего не знаем, нам ничего не сообщали. Нужно будет получить разрешение от «Реала»

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает возможность проведения майского матча с «Реалом» за границей на тот случай, если работы на «Камп Ноу» не будут завершены.

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