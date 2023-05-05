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Более 300 снарядов выпущены со стороны ВСУ по территории ДНР

Более 300 снарядов выпущены со стороны ВСУ по территории ДНР

Число снарядов, выпущенных украинской армией по населенным пунктам на территории ДНР за прошедшие сутки, составило 358 штук, 6 мая сообщает пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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