Более 300 снарядов выпущены со стороны ВСУ по территории ДНР

Число снарядов, выпущенных украинской армией по населенным пунктам на территории ДНР за прошедшие сутки, составило 358 штук, 6 мая сообщает пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Число снарядов, выпущенных украинской армией по населенным пунктам на территории ДНР за прошедшие сутки, составило 358 штук, 6 мая сообщает пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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