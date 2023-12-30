Черные дыры размером с атом пожирают звезды изнутри с начала времен: гипотеза ученых

Давным-давно, в далекой-далекой галактике… Вот такое вот космическое сказание от астрономов. Небольшое количество первых черных дыр, которые пронеслись через Вселенную всего через несколько мгновений после Большого взрыва, возможно, попали внутрь звезд – и эти древние черные дыры могут все еще скрываться в сердцах этих звезд сегодня, предполагает новое исследование.