Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

В качестве пожертвования принимаются призовые баллы Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов» сделали благотворительные пожертвования на сумму 32 миллиона рублей, используя свои призовые баллы за голосование.
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